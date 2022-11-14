نور الشربيني تتحدث عن الرياضة والعالمية في محاضرة بمكتبة الإسكندرية ( صور)

استضافت مكتبة الإسكندرية، الاثنين، بطلة العالم المصرية نور الشربيني والمصنفة الثانية على العالم في رياضة الإسكواش، في محاضرة تحت عنوان "الرياضة والطريق إلى العالمية".

تحدثت البطلة العالمية خلال المحاضرة، عن الدعم والتكريم الذي تلقته من الدولة وعلى رأسه تكريمها عدة مرات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي كان له أثر كبير عليها وكان أكبر تشجيع لها على الاستمرار والاجتهاد.

وتحدثت نور عن مشوار كفاحها الرياضي وما واجهته من صعوبات في سبيل الوصول الى العالمية، كذلك سلطت الضوء عن مدى أهمية الرياضة وكيف استطاعت المرأة المصرية الوصول إلى العالمية وأن تتقدم في شتى المجالات سواء كانت الرياضية أو السياسية أو الاجتماعية، وكيف أصبحت منافس قوي يصل إلى نهائيات البطولات العالمية وقدرتها على إثبات نفسها وتحقيق حلمها.

وأكدت أن من أهم اسباب نجاحها هو دعم اسرتها وتشجيعهم لها، هو ما كان دائمًا يدفعها للتقدم واجتياز الصعوبات.

صاحب الفعالية عرضًا لمجموعة من مقتنيات مكتبة الإسكندرية من الكتب التي تتحدث عن هذا المجال، وتم اجراءجولة بداخل مكتبة الإسكندرية.

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