مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم دراجتين بالأقصر

لقي مواطن مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين أمام قرية القرية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

وتم نقل المصابين والمتوفى لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية بتلقى اللواء دكتور هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين أمام قرية القرية بالمدينة، مما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين بكدمات وجروح، وتم على الفور نقل المصابين والمتوفى لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.