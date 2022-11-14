إصابة 6 مواطنين إثر وقوع شجرة على سيارة وتوك توك بصحراوى البحيرة

أصيب 6 مواطنين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع شجرة على سيارة وتوك توك بمركز النوبارية بالبحيرة.

البداية كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع شجرة على سيارة وتوكتوك عند مدخل أبو عطا، مدينة النوبارية الكيلو 80 الطريق الصحراوي.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 مواطنين بكسور وكدمات مختلفة وتم نقلهم إلى مستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.