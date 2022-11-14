الإثنين 14 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 15 سنة لعامل بتهمة حيازة الهيروين بالإسكندرية

حبس
حبس
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 سنة لعامل وتغريمه 500 ألف جنيه، والحبس عامين لآخر وتغريمه 10 آلاف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة في القضية المقيدة برقم 6125 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الدين شرابية رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بلال محمد ابراهيم والمستشار شريف محمد مجدي، والمستشار رامه سعد محمد ، وسكرتير المحكمة مصطفي عبد العظيم .

تعود أحداث القضية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات، قيام كل من "ع.ع.ع" عامل بقرية سياحية و"ا.م.م " نقاش بمزالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم، وعقب تنفيذ القرار تم ضبط المتهم الأول وبحوزته حقيبة بلاستيكية،  وبرفقته المتهم الثاني.

وبتفتيش المتهم الأول والحقيبة حوزته تبين أنها تحوي بداخلها علي عدد 60 لفافة لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي لفافه هيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم الأول أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وبمواجهة المتهم الثاني أقر بحيازته المخدر للتعاطي، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية ، التي أصدرت حكمها على المتهمين.

محكمة جنايات الإسكندرية عامل المشدد 15 سنة 500 ألف جنيه قسم شرطة برج العرب

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