الإثنين 14 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ثورة البناء.. إنشاء 12 مركزًا للخدمات التموينية بمحافظة قنا

إنشاء 12 مركز للخدمات
إنشاء 12 مركز للخدمات التموينية بمحافظة قنا
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ثورة بناء تشهدها مصر منذ عام 2014، شملت كافة القطاعات الخدمية والتنموية في مختلف أنحاء الجمهورية، لتعيش مصر خلال هذه السنوات الثمانية عهدًا جديدًا من الإنجازات التي أصبحت واقعًا ملموسًا في وقت قصير.

مشروعات مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كانت الأبرز في السنوات الأخيرة، وطالت أيدي التطوير مناطق كثيرة لتنعكس على حياة البشر من قاطني هذه المناطق ليستفاد الملايين مما قدمته المبادرة من إنشاء مؤسسات خدمية في القرى، أو إدخال المياه والغاز والصرف الصحي، ورصف المناطق وبناء المنازل، ودعم الأسر لتحقيق الحياة الكريمة للمصريين.

وكانت محافظة قنا إحدى محطات حياة كريمة، والتي شهدت إنشاء 12 مركز للخدمات التموينية كواحد من أهم المشاريع التي شهدتها المحافظة، وتتمثل أهداف المشروع في تقديم وتسهيل كافة الخدمات التموينية للمواطنين، حيث يتم استفادة ٢,٣ مليون مواطن من هذا المشروع وذلك بإنشاء عدد ١٢ مركز، بتكلفة ١٥ مليون جنيه.

التموين الخدمية والتنموية الخدمات التموينية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس

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وائل لطفي

بترول المستقبل

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