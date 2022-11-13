الأحد 13 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

خلال ضيافتها في «الدستور».. أصغر ناشطة مناخ حول العالم: حققت أمنيتي بزيارة الأهرامات

أصغر ناشطة مناخية
أصغر ناشطة مناخية في العالم
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استضافت مؤسسة «الدستور» الطفلة الهندية «ليسيبريا كانوجام» أصغر ناشطة مناخية فى العالم، والتي تبلغ من عمرها 11 عامًا، خلال زيارتها إلى القاهرة، بعد مشاركتها في الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP27».

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وأعربت ليسيبريا عن شكرها البالغ للسلطات المصرية، خاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك وزارة الخارجية، لتمكينها من زيارة الأماكن السياحية مثل الأهرامات، ومنطقتي خان الخليلي والحسين، قبل عودتها إلى الهند.

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وقالت الطفلة الهندية، خلال استضافة «الدستور» لها، إنها حققت إحدى أمنياتها بزيارة الأهرامات كونها أحد عجائب الدنيا السبع، خاصة أنها لم تزر سوى قصر تاج محل في بلاها، ومبنى كولوسيوم في إيطاليا.

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وأضافت :"شعرت بالدهشة حينما وقفت أمام الأهرامات، هذا البناء العظيم، وفكرت كيف تمكن المصريون القدماء من بنائها، حجم الحجارة الواحدة ضخم للغاية، وكسف خططوا هندسيا له، وأشياء من هذا القبيل".

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وتابعت: "المصريون أهل كرم وضيافة، وطباعهم طيبة للغاية، وأشعر أنني سعيدة هنا، كما أن المصريات يمتلكن ملامح وابتسامة جميلة".

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وأوضحت ليسيبريا أن ما دفعها لتصبح ناشطة مناخية، وتهتم بقضايا البيئة وتغير المناخ، هو أن هناك ناس يعانون حول العالم من ظواهر التغيرات المناخية، ويفقدون عائلاتهم، ويضطروا للنزوح من موطنهم.

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وأشارت إلى أن عقد مؤتمر المناخ COP27 في مصر فرصة توقيتها عظيم،ويجب اغتنامها لإلزام كل الأطراف بتنفيذ تعهداتهم من أجل الحفاظ على الحياة فوق كوكب الأرض.

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وشاركت ليسيبريا في مؤتمر المناخ، والتقت العديد من قادة العالم ورؤساء الحكومات، والأطراف المعنية بموضوعات تغير المناخ حول العالم.

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وائل لطفي

بترول المستقبل

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