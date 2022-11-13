فرنسا تدعو أوروبا «لاتخاذ قرار» بشأن رفض إيطاليا استقبال مهاجرين

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، الأحد، أن فرنسا طلبت من أوروبا "الإسراع في اتخاذ قرار" بشأن رفض إيطاليا استقبال سفينة أوشن فايكينج التي تحمل 230 مهاجرًا.

وأنزلت سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة إس أو إس ميديتيرانيه غير الحكومية العاملة قبالة سواحل ليبيا، ناجين في فرنسا لأول مرة.

وهو إجراء "استثنائي" فرضه "واجب الإنسانية"، وفق وزير الداخلية جيرالد دارمانان.

وينص القانون البحري على أن هذا الإنزال يتم قرب منطقة الإنقاذ أي بين ليبيا وإيطاليا.

وانتقد فيران مجددا الأحد عبر تلفزيون "بي إف إم تي في" إيطاليا لرفضها استقبال السفينة.

وقال إن "القرار أحادي الجانب غير مقبول ويستدعي ردودا أوروبية".

وأضاف: "الإجابة الأولى إنسانية، وقد تمت" برسو السفينة في ميناء طولون الجمعة.

وتابع: "الإجابة الثانية هي التذكير بالتزامات" إيطاليا و"إذا رفضت يتم النظر في أي إجراء مفيد".

وأردف فيران أن فرنسا "طلبت من أوروبا الاسراع باتخاذ قرار بشأن الإجراءات الواجبة" في وقت "تتخلى إيطاليا عن مسؤوليتها تجاه جيرانها وأصدقائها الفرنسيين".

أثناء إعلانه الخميس قرار السماح برسو أوشن فايكينج، كشف دارمانان، أن فرنسا ستعلق "بأثر فوري" التزامها استقبال 3500 مهاجر يوجدون حاليًا في إيطاليا.

رد فعل عدائي

وأدانت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة رد فعل فرنسا، معتبرة أنه "عدائي وغير مفهوم وغير مبرر".

وأكدت إيطاليا أن دولًا عدة تعهدت منذ يونيو استقبال 8000 مهاجر لمساعدة روما، لكنها لم تستقبل منذاك سوى 117 منهم.

تم وضع 190 من المهاجرين الذين أنزلتهم أوشن فايكينج في فرنسا بمركز حول بهذه المناسبة إلى منطقة انتظار دولية مغلقة وآمنة، وقد بدأ موظفو المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية في النظر بمطالب لجوئهم، فيما أودع اثنان المستشفى، وفق السلطات المحلية.

كما يساعدهم الصليب الأحمر على التواصل مع عائلاتهم.

وزار المركز الأحد عدد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وممثلي نقابة المحامين في طولون، فيما أعربت جمعيات عن أسفها لوضع المهاجرين في مركز مغلق.

وسيغادر ثلثا مهاجري أوشن فايكينج فرنسا نحو 11 دولة أوروبية.

من جهته، استنكر وزير الداخلية السابق جيرار كولومب "سابقة" رسو أوشن فايكينج في طولون.

وأضاف "بالنسبة الي، هذا لا يمكن إلا أن يشجع شبكات المهربين الذين يمثل المهاجرون مصدر دخل كبير لهم".