الدفاعات الجوية السورية تتصدى لقصف إسرائيلى يستهدف مواقع بوسط سوريا

استهدف قصف إسرائيلي، مساء الأحد، مواقع في محافظة حمص في وسط سوريا، تصدّت له الدفاعات الجوية السورية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لأهداف معادية في سماء ريف حمص الجنوبي الشرقي" وأسقطت "عدداً منها"، من دون أن تحدد المواقع المستهدفة.

وبثّ التليفزيون السوري مشاهد تظهر تصدي الدفاعات الجوية "لصواريخ العدوان الإسرائيلي".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته، أنه رصد انفجارات في منطقة مطار الشعيرات العسكري بريف حمص، نتيجة قصف بأربعة صواريخ إسرائيلية، استهدفت مواقع في المنطقة.

وأشار المرصد إلى تواجد قوات موالية لإيران و”حزب الله” اللبناني في تلك المنطقة، وسط محاولة الدفاعات الجوية التابعة للنظام التصدي للصواريخ، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وسبق لإسرائيل أن استهدفت في 8 نوفمبر 2021 مطار الشعيرات ومحيطه، ما أدى، وفق الاعلام الرسمي، إلى إصابة جنديين بجروح.

وتنفّذ إسرائيل بين الحين والآخر قصفاً على مواقع عدة في سوريا، طال آخرها في 27 أكتوبر نقاطاً في محيط دمشق، وتسبّب وفق المرصد بمقتل أربعة مقاتلين موالين لإيران.

خلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجويّة في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكن الجيش الإسرائيلي ذكر في تقريره السنوي أنّه قصف خلال العام 2020 حوالي 50 هدفاً في سوريا، من دون أن يقدّم تفاصيل عنها.

وتكرّر إسرائيل أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ 2011 تسبّب بمقتل حوالى نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتيّة وأدّى إلى تهجير ملايين السكّان داخل البلاد وخارجها.