الأحد 13 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المؤبد لأربعة متهمين وغرامة 3 ملايين جنيه سرقوا مواطن بالإكراه بسوهاج

حبس
حبس
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عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، فني صيانة، وعامل وسائق، وعامل آخر، بالسجن المؤبد، وتغريمهم 3 ملايين جنيه، في اتهامهم بسرقة مبلغ من مواطن بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز جرجا. 

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقى رئيس مباحث مركز جرجا بلاغا من المجني عليه، بأنه أثناء سيره بسيارة خاصة بجهة عمله، استوقفه المتهمون حاملين أسلحة وبنادق آلية وقاموا بتهديده وشل حركته واستولوا على مبلغ مليون و300 ألف جنيه خاصة بجهة عمله، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ووجهت إليهم النيابة تهمة السرقة بالإكراه وإحراز أسلحة آلية وذخائر بدون ترخيص وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها السابق.

أسلحة آلية السجن المؤبد السرقة بالإكراه القبض على المتهمين تحت تهديد السلاح محكمة جنايات سوهاج محكمة الجنايات

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