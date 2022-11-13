الجنايات تحيل أوراق عامل ووالده قتلا مواطنًا بجرجا لفضيلة المفتى

أحالت محكمة جنايات سوهاج، في حكمها الصادر اليوم الأحد، أوراق عامل ووالده إلى فضيلة المفتي، كما حددت الجنايات جلسة 17 يناير للنطق بالحكم لاتهامهما بقتل مواطن بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام.



تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز جرجا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بمقتل المجنى عليه أثر إصابته بطلقات نارية، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات عن أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات على أرض زراعية، فقام المتهمان بإطلاق النار عليه من أسلحة آلية حتى لقى مصرعه في الحال، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.