الأحد 13 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شاب يقفز من القلعة بالخليفة: «مش مسامح أبويا»

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حاول شاب إنهاء حياته بالقفز من أعلى أسوار القلعة بمنطقة الخليفة بسبب خلافات مع والده، إلا أنه تم إنقاذه ونقله للمستشفى لإسعافه.

تلقى قسم شرطة الخليفة إخطارًا من الخدمات الأمنية بمنطقة القلعة بالعثور على شاب ٢٧ سنة، طالب، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم بعد فشله في إنهاء حياته.

على الفور، انتقل رجال المباحث، وتبين من التحريات الأولية أن الشاب تعرض لضغوط نفسية كبيرة في الفترة الأخيرة، نتيجة خلافات مع والده حسبما ذكر في فيديو قام ببثه قبل محاولته إنهاء حياته بدقائق.

وقال الشاب إنه حاول الانتحار من أعلى برج القاهرة، إلا أنه تم منعه من دخوله بمفرده؛ فذهب إلى القلعة واعتلى أسوارها، مضيفًا: "مش مسامح أبويا".

تم استدعاء أسرة الشاب وجارٍ استجوابهم ومواجهتهم بالواقعة واعترافات نجلهم لكشف ملابسات الحادث، تم تحرير محضر، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

قسم شرطة الخليفة خلافات إسعاف إنقاذ منطقة الخليفة القلعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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