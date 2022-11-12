السبت 12 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خالد البرماوي يستعرض نشرة «رادار نيوزليتر» البريدية في «بورصة الكلام» بـ«القاهرة والناس» (فيديو)

جريدة الدستور
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أبرز الكاتب الصحفي خالد البرماوي نشرة "رادار نيوزليتر"، والتي صدرت في أول عدد لها بالشراكة مع "جريدة الدستور"، كأول نشرة بريدية للتحقق من المحتوى ومواجهة الخلل المعلوماتي فى مصر، في فقرة "بورصة الكلام" ببرنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان عبر قناة "القاهرة والناس".

وعرض "البرماوي" خلال البرنامج جزء من النسخة الرابعة من النشرة البريدية "ردار نيوزليتر" التى صدرت بعنوان "حالة طوارئ مناخية.. والطريق لمعلومات بيئية بلا شوائب" وشملت عرض خمس طرق لمعالجة المعلومات المُضللة في قضايا تغيّر المناخ وذلك بالاعتماد على تجربة السيد أندرو ريفكين، الذي عمل مع مؤسسات إعلامية مشهورة مثل "The New York Times" و"National Geographic" و"Discover Magazine".

وكان فريق (Radar newsletter) قد أطلق مبادرة تزامناً مع استضافة مصر لقمة المناخ (COP27)، عبر تخصيص إصدارين يصدران قبل وخلال القمة، للتوعية بمواجهة الخلل المعلوماتي في الصحافة العلمية والبيئية وكيفية التمييز بين المصطلحات العلمية والتجهيز لتغطية القمة بطرق مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والأدوات التقنية اللازمة لكشف الفبركات والأكاذيب المتعلقة بمحتوى العلوم والمناخ.

ورادار نيوزليتر (Radar newsletter) هي نشرة بريدية مجانية لتدقيق المعلومات والمحتوى العربي ومساعدة الصحفيين والمدونين في الوصول إلى وسائل وأدوات التحقق من البيانات والوسائط، وكذلك لإطلاعهم على أهم المقالات والتحديثات والأبحاث والشخصيات البارزة والفاعلة في هذا المجال.

خالد البرماوي نشرة رادار نيوزليتر جريدة الدستور خيري رمضان القاهرة والناس

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