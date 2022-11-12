السبت 12 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة استعراض القوة على الشرطة فى منشأة ناصر

جريدة الدستور
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وذلك بتهمة استعراض القوة على الشرطة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد سالمان وسامح عبدالرحمن وأمانة سر يحيى عبدالرشيد.

وكان أمر الإحالة الصادر من نيابة غرب القاهرة، كشف عن قيام المتهم عامل، باستعراض القوة علي معاون مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، حال كونه قائما على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات، وكان ذلك أثناء تأدية مهام وظيفته إبان ضبطه والجريمة متلبسا بها، حيث أشهر بوجهه سلاحا ناريا مهددا إياه مطلقا عيارا ناريا في الهواء، علة النحو المبين بالأوراق. 

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتي قضت عليه بالسجن المشدد.

جنايات شمال القاهرة العباسية منشأة ناصر

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