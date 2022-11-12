السبت 12 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 10 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لترويجهم المواد المخدرة بالقليوبية

جريدة الدستور
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أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 10 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لترويجهم المواد المخدرة على عملائهم بنطاق المديرية، كما أمرت جهات التحقيق بإرسال المواد المخدرة للمعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها. 

وكانت مديرية أمن القليوبية قد شنت حملة أمنية مكبرة على البؤر الإجرامية في محافظة القليوبية، أسفرت عن ضبط 10 تجار مخدرات بحوزتهم كميات مختلفة من المخدرات، وضبط 10 قطع سلاح ناري، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مدير مباحث المديرية يفيد بشن حملة أمنية استهدفت حائزي الأسلحة النارية، والذخائر غير المرخصة، والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، بجميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7 قطع سلاح ناري بحوزة مجموعة من البلطجية، كما تم ضبط 10 قضايا مخدرات، ضبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 10 متهمين، كما تم تنفيذ 1681 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

جهات التحقيق بالقليوبية المواد المخدرة

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وائل لطفي

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