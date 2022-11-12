مصرع وإصابة 6 عمال في انقلاب سيارة على طريق الزعفرانة القديم

لقى عامل مصرعه وأصيب 5 أخرين في انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بطريق الزعفرانة القديم.

تلقت غرفة عمليات المرور، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بالكيلو 25 بطريق الزعفرانة القديم ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف.

تبين انقلاب سيارة نقل محملة بالعمال، وأسفر الحادث عن وفاة عامل وإصابة 5 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجار رفع آثار الحادث.

وتحفظ رجال المباحث على السيارة تمهيدا لفحصها، وبيان سبب وقوع الحادث ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال المصابين وشهود العيان في الواقعة.