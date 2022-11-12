حبس عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار في المواد المخدرة بالعبور

أمرت جهات التحقيق، بحبس عاطل، لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، بدائرة قسم شرطة أول العبور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العبور، يفيد ورود معلومات لضباط المباحث بالقسم بقيام عاطل باتخاذ دائرة القسم وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي والاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

بإجراء التحريات بقيادة المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم شرطة أول العبور تبين أنه عاطل، يقوم بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد محمد خالد معاون رئيس المباحث، من ضبط "أ س ع" 34 سنة، عاطل، مقيم قسم أول السلام بالقاهرة، وبحوزته 3 أسلحة نارية “فرد خرطوش”، وكمية من مخدر الهيروين حوالي نصف كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن تجارته الغير مشروعه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه.