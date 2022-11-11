يوم تاريخي.. «زيلينسكي»: نحن نستعيد خيرسون ومدافعونا موجودون في ضواحيها

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، دخول القوات الأوكرانية مدينة خيرسون جنوب البلاد بعد انسحاب القوات الروسية منها بـ"يوم تاريخي".

وكتب زيلينسكي على تليجرام: "اليوم يوم تاريخي. نحن نستعيد خيرسون".

وأوضح "في الوقت الراهن، مدافعونا موجودون في ضواحي المدينة، لكن قوات عسكرية خاصة موجودة في المدينة".

وأضاف "شعبنا. لنا. خيرسون" إلى جانب رمز تعبيري لعلم أوكرانيا ومشاهد التقطها هواة من المدينة تظهر القوات الأوكرانية تتجمع مع سكان المدينة، وفق فرانس برس.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن قواتها بدأت دخول خيرسون، وهي مدينة رئيسية في جنوب البلاد، بعد انسحاب القوات الروسية.

وقالت الوزارة في منشور لها "خيرسون تعود إلى السيطرة الأوكرانية، وحدات من القوات الأوكرانية تدخل المدينة".