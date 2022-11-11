الجمعة 11 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرصاد: غدًا طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس خريفى معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر.

العظمى الصغرى

القاهرة 25 17

العاصمة الادارية 25 17

6 اكتوبر 25 17

بنهــــا 25 18

دمنهور 24 18

كفر الشيخ 24 17

المنصورة 24 17

دمياط 24 18

بورسعيد 25 17

الإسماعيلية 26 14

السويس 25 15

الزقازيق 25 17

شبين الكوم 25 17

طنطا 24 17

شلاتين 28 21

الاسكندرية 24 17

العلمين الجديدة 23 17

وادى النطرون 24 17

مطروح 23 16

السلوم 23 15

سيوة 23 12

العريش 25 17

رفح 25 17

الطور 26 18

كاترين 19 10

رأس سدر 26 14

نخل 22 10

طابا 24 19

نويبع 25 20

حلايب 25 21

شرم الشيخ 29 20

الغردقة 28 19

مرسى علم 27 20

الفيوم 26 15

بني سويف 26 14

المنيا 26 14

أسيوط 26 13

سوهاج 27 13

قنا 29 13

الأقصر 28 14

أسوان 30 15

الوادى الجديد 30 12

أبوسمبل 28 15

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 26 21

 

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 35 24

المدينة 33 21

الرياض 31 18

المنامة 30 25

ابوظبى 34 22

الدوحة 32 25

الكويت 27 19

دمشق 20 08

بيروت 25 18

عمان 21 09

القدس 21 12

غزة 25 15

بغداد 25 13

مسقط 30 23

صنعاء 26 05

الخرطوم 35 19

طرابلس 22 16

تونس 23 14

الجزائر 23 13

الرباط 27 13

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

العظمى الصغرى

انقرة 16 00

اسطنبول 17 13

اسلام اباد 27 09

نيودلهى 28 14

جاكرتا 31 26

بكين 14 01

كوالالمبور 30 23

طوكيو 21 16

اثينا 16 12

روما 20 08

باريس 19 08

مدريد 18 08

برلين 16 07

لندن 18 11

مونتريال 14 01-

موسكو 11 04

نيويورك 21 07

واشنطن 20 06

نواكشوط 34 19

اديس ابابا 22 08

أرصاد الجوية الأرصاد الجوية الرياح السطحية الحرارة المتوقعة غدا السواحل الشمالية وجنوب سيناء العواصم العربية القاهرة الكبرى والوجه البحرى العاصمة الإدارية الظواهر الجوية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

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