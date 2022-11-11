حبس عاطل متهم بسرقة كابلات فى العجوزة على ذمة التحقيقات

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة كابلات كهربائية من برج شركة في العجوزة، وكلفت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى من عدمه.

البداية بتلقى المقدم سحام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغًا يفيد بتعرض برج تابع لإحدى الشركات لسرقة الكابلات الخاصة به.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتبين أنه عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.