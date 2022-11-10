خالد الجندى يقدم حلًا سحريًا للمشاكل الزوجية «فيديو»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القرآن الكريم يقدم لنا الحل لتغيير الأحوال، وهو التسبيح، متابعًا: "أي واحد عنده كرب أو هم يجرب التسبيح".

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "ليس معنى التسبيح أن تترك عملك أو لا تذهب إلى الطبيب، نحن نتحدث عن أن الإنسان يقوم بواجبه ثم يقعد شوية يسبح سيزول الهم".

وتابع: "في حد بيقول كلام مش كويس عليك.. في حد بيظن عنك ظن السوء.. في واحدة زعلانة من زوجها أو واحد زعلان من زوجته..استخدم هذه الخطة أقعد سبح.. وفي حالة ضيق الصدر سبح أيضًا سيزيل الله الهموم".