«أم الشهيد» عمرو صلاح للرئيس السيسى: «إنت بتعمل الخير للبلد»

تقدمت والدة الشهيد الراحل عمرو صلاح، الذي استشهد في أحداث يوم 20 أكتوبر عام 2017 خلال مداهمة بين قوات الأمن وبؤرة إرهابية بطريق الواحات، برسائل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ووجهت بعض الكلمات للشعب المصري بالحفاظ على البلد والرئيس.

قالت «سلوى»، والدة الشهيد عمرو صلاح: "أنا أم الشهيد وبقول للرئيس عبدالفتاح السيسي طول ما انت بتعمل الخير للبلد دي عمرهم ما هيوصلوا لحاجة أبدًا، كفاية اللي حصل لينا منهم ولأولادنا اللي راحوا بسببهم، إن شاء الله البلد اللي تجلى فيها الله عمرهم ما هيوصلوا ليها".

ووجهت كلمة للشعب المصري قائلة: "بقول لشعب مصر بصوا لشعوب العالم، العالم كله في أزمة، لازم نراعي ربنا في بلدنا وأولادنا وأرضنا، كفاية اللي حصل لينا، خلي بلدنا تنهض وترتفع، لسه وما زلنا بنعاني من اللي حصل، عايزين إيه تاني، وعارفين إن ربنا هيراعينا وهياخد بإيدينا بالناس الكويسين عمر مصر ولا هيجرى ليها حاجة".

واختتمت حديثها باكية: "أنا ابني الشهيد عمرو صلاح راح، ووالده راح وراه بسبب مرضه وحزنه، الكلاب الضالة ربنا ينتقم منها إن شاء الله الخونة".

يذكر أن البطل عمرو صلاح استشهد يوم 20 أكتوبر عام 2017، خلال مداهمة بين قوات الأمن وبؤرة إرهابية بطريق الواحات، بعد تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة وتلك العناصر الإرهابية، وكان يستعد لزفافه وقت استشهاده، حيث تقرر إقامة حفل الزفاف بعد شهرين إلا أنه استشهد خلال تلك المداهمة وسط حالة من الحزن بين أسرته وزملائه ليزف الشهيد عريسًا للجنة.

ووقع حادث الواحات يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017، بمنطقة صحراوية في الكيلو 135 بطريق الواحات البحرية، بعمق كبير داخل الصحراء، وصل إلى 35 كم.

وشارك الشهيد عمرو صلاح في العديد من العمليات ضد العناصر الإرهابية المتورطة في أحداث عنف، بعد حصوله على العديد من الدورات القتالية ودورات الرماية واللياقة البدنية ليظل إحدى دروع الوطن قبل استشهاده.