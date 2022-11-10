الخميس 10 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل انتحل صفة موظف بحى الزيتون لابتزاز أصحاب المحال التجارية

أرشيفية
أرشيفية
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قررت النيابة العامة حبس متهم بانتحال صفة موظف بحي الزيتون 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة إجراء التحريات بشأن الواقعة.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بانتحال صفة موظف بالحي، وقال: "بضحك على أصحاب المحلات، وافهمهم إني موظف بالحي، وإن عليهم مخالفات وأحصلها منهم".

وأضاف: "كنت مزور الورق اللي يثبتلهم إني موظف في الحي، ولما حد بيطلبه مني أوريه له، وأخليه يركز في المخالفات اللي عليه".

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم أثناء قيامه بالنصب على أحد الأشخاص عن طريق ادعائه بأنه موظف بالحي، وكان بحوزته بعض المبالغ المالية التي تحصل عليها من نشاطه الإجرامي.

النيابة العامة حبس انتحال صفة موظف موظف بحي الزيتون موظف

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وائل لطفي

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