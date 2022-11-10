ورش فنية عن التغيرات المناخية بثقافة جنوب سيناء بالتزامن مع مؤتمر المناخ

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج بإقليم القناة وسيناء الثقافى، برئاسة الكاتب محمد نبيل بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية لطلاب المدارس، تهدف رفع الوعى بقضايا المناخ بالتزامن مع انعقاد مؤتمر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ.

ودشن الفرع أولى الفعاليات الفنية بمدرسة الزهور الإعدادية للبنات، تضمنت ورشة بعنوان "التغيرات المناخية" أدارتها وفاء فتحى وشيماء ممدوح، حيث تم تدريب الأطفال على رسم لوحات فنية معبرة عن التأثير السلبى للتغير المناخى باستخدام ورق الكانسون وألوان الخشب والشمع، بهدف تنمية الوعى الفنى والثقافى، إلى جانب ورشة تشكيلية بعنوان "التشكيل بالورق" أداها محمود فاضل وعزة عفيفى، تم تدريب الأطفال المشاركين على تصميم وتشكيل زهور متنوعة باستخدام ورق الكانسون وأدوات اللاصق، تهدف الفعاليات الفنية لرفع الوعى بالتأثير السلبى للتغير المناخى، بالإضافة إلى تنمية المواهب الفنية والإبداعية للنشء.

ونظم فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية لطلاب المدارس، تهدف رفع الوعى بقضايا المناخ بالتزامن مع انعقاد مؤتمر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ.

ودشن الفرع أولى الفعاليات الفنية بمدرسة الزهور الإعدادية للبنات، تضمنت ورشة بعنوان "التغيرات المناخية" أدارتها وفاء فتحى وشيماء ممدوح، حيث تم تدريب الأطفال على رسم لوحات فنية معبرة عن التأثير السلبى للتغير المناخى باستخدام ورق الكانسون وألوان الخشب والشمع، بهدف تنمية الوعى الفنى والثقافى، إلى جانب ورشة تشكيلية بعنوان "التشكيل بالورق" أداها محمود فاضل وعزة عفيفى، تم تدريب الأطفال المشاركين على تصميم وتشكيل زهور متنوعة باستخدام ورق الكانسون وأدوات اللاصق، تهدف الفعاليات الفنية لرفع الوعى بالتأثير السلبى للتغير المناخى، بالإضافة إلى تنمية المواهب الفنية والإبداعية للنشء.



