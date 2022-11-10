بحضور وزيرتى الثقافة والهجرة.. ماريمبا نسمة عبدالعزيز تخطف قلوب ضيوف «COP 27»

شهدت الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والسفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، حفل الفنانة نسمة عبدالعزيز، والتي قامت بالعزف على آلة الماريمبا، وصاحبتها فرقتها، بمسرح المنطقة الخضراء، على هامش فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، بحضور الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وعزفت "نسمة" عددًا من المقطوعات الموسيقية الشهيرة، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهور ضيوف مصر بقمة المناخ، ورددوا معها كلمات الأغاني.

سبق ذلك تفقد وزيرتي الثقافة والهجرة لجناح وزارة الثقافة بالمنطقة الخضراء، وأكدت السفيرة سها جندي على انبهارها بالمعروضات، مما حدا بها زيارة الجناح للمرة الثانية على التوالي وفتح حوار مع العارضين والفنانين، من مركز الحرف التقليدية بالفسطاط التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وكذا العارضين من مختلف محافظات مصر.

كما تفقدت وزيرة الثقافة عددًا من أجنحة المنطقة الخضراء، ومنها جناح جامعة الجلالة، جناح مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام وكان في استقبالها الكاتب الكبير وعضو مجلس الشيوخ والمفكر عبدالمنعم سعيد، جناح منظمة الإيسيسكو، جناح مصلحة سك العملة، جناح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والخاص بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، الجناح الخاص بالصالات الفنية (waf) والذي يشارك فيه عدد من جاليريهات الفن التشكيلي الشهيرة.