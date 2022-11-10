الخميس 10 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أتموسفير

بحضور وزيرتى الثقافة والهجرة.. ماريمبا نسمة عبدالعزيز تخطف قلوب ضيوف «COP 27»

مؤتمر المناخ
مؤتمر المناخ
ads

شهدت الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والسفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، حفل الفنانة نسمة عبدالعزيز، والتي قامت بالعزف على آلة الماريمبا، وصاحبتها فرقتها، بمسرح المنطقة الخضراء، على هامش فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، بحضور الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وعزفت "نسمة" عددًا من المقطوعات الموسيقية الشهيرة، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهور ضيوف مصر بقمة المناخ، ورددوا معها كلمات الأغاني.

سبق ذلك تفقد وزيرتي الثقافة والهجرة لجناح وزارة الثقافة بالمنطقة الخضراء، وأكدت السفيرة سها جندي على انبهارها بالمعروضات، مما حدا بها زيارة الجناح للمرة الثانية على التوالي وفتح حوار مع العارضين والفنانين، من مركز الحرف التقليدية بالفسطاط التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وكذا العارضين من مختلف محافظات مصر.

كما تفقدت وزيرة الثقافة عددًا من أجنحة المنطقة الخضراء، ومنها جناح جامعة الجلالة، جناح مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام وكان في استقبالها الكاتب الكبير وعضو مجلس الشيوخ والمفكر عبدالمنعم سعيد، جناح منظمة الإيسيسكو، جناح مصلحة سك العملة، جناح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والخاص بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، الجناح الخاص بالصالات الفنية (waf) والذي يشارك فيه عدد من جاليريهات الفن التشكيلي الشهيرة.

نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج المقطوعات الموسيقية وزارة الثقافة بالمنطقة الخضراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤتمر شرم الشيخ وخيبة أمل أعداء مصر

الأكثر قراءة

جولة تفقدية للرئيس السيسى بالدراجة فى شرم الشيخ (صور)

وزير المالية: تقرير مؤسسة «فيتش» لم يأخذ فى الاعتبار السياسات الإصلاحية المصرية

محطة معالجة أبورواش.. نموذج يدعمه «الإفريقى للتنمية» لتطبيق التنمية المستدامة

مصر «الرابعة» إفريقيًا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشهادة الأمم المتحدة فى 2022

تراجع الدولار مع انتظار المتعاملين لبيانات التضخم فى أمريكا

أبرز فعاليات جناح التحالف الوطنى للعمل الأهلى فى مؤتمر المناخ «فيديو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأخضر ينتصر.. العالم يتنفس فى ظلال شرم الشيخ

ماجد حبته

المناخ والتنمية.. وأهل الشر

مدحت بشاى

كمال الجويلى.. ومشروعه النقدى والفكرى الوطنى

عبد الرحيم طايع

الوهم الثورى واستهداف الدولة المصرية

محمد المعموري

هل نقف مع مصر...؟!!

إبراهيم داود

حسن صابر وكتابه «مدت نفرت»

ماجد حبته

بلومبرج فى شرم الشيخ

حسين دعسة

وأنت في مؤتمر المناخ.. ماذا تقول الأمم المتحدة؟

صور

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

حوار مفتوح حول كيفية تخزين الطاقة التكنولوجية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من الضفة الغربية

تل أبيب تحذر القيادة الفلسطينية لمنعها من التحرك فى الأمم المتحدة