الخميس 10 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سامح شكرى: إثارة قضية علاء عبدالفتاح محاولة لتشتيت الانتباه عن قمة المناخ

سامح شكري
سامح شكري
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أكد سامح شكري، وزير الخارجية أن إثارة قضية علاء عبدالفتاح بالتزامن مع افتتاحية قمة المناخ COP27، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، محاولة بائسة لإفساد الحدث العالمي.

وقال "شكري" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الدولة المصرية ردت على كل ما أثير بخصوص علاء عبدالفتاح، مؤكدًا أن القضاء المصري مُستقل ولا يتأثر بالتدخلات الخارجية، وشدد على أن تلك المحاولات تستهدف تشتيت الانتباه عن حدث بأهمية قمة المناخ.

وأضاف وزير الخارجية، أن محاولة استغلال هذا الحدث لتشتيت الانتباه، والاستفادة من الزخم؛ أمر لا يجب أن ننساق وراءه، مُطالبًا بالتركيز على قضية المناخ.

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