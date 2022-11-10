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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دعاء الصباح اليوم الخميس 10-11-2022

دعاء الصباح
دعاء الصباح
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دعاء الصباح والفجر من أهم العبادات التي يحرص عليها المؤمنون للتقرب إلى الله وسؤاله من متاع الدنيا والآخرة، لذا دائمًا ما يبحثوا عن صيغ جديدة مكتوبة من دعاء الصباح وأدعية الفجر، وتقدم «الدستور» لقرائها بعض من الأدعية التي وردت في السنة النبوية والقرآن.

دعاء الصباح 

من دعاء الصباح .. «اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، و فتنة القبر، و عذاب القبر، و شر فتنة الغنى، و شر فتنة الفقر، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل قلبي بماء الثلج و البرد، و نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، و باعد بيني و بين خطاياي كما باعدت بين المشرق و المغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل و المأثم و المغرم».

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«اللهم أني أعوذ بك من الهم و الحزن، و أعوذ بك من العجز و الكسل، و أعوذ بك من الجبن و البخل، و أعوذ بك من غلبة الدين، و قهر الرجال».

«اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، و درك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف و الغنى، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، و فجاءة نقمتك، و جميع سخطك».

أدعية الفجر

من أدعية الفجر.. «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات، ورب الأرض، ورب العرش الكريم،  لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة».

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من أدعية الفجر.. «اللهم إني أسألك العفو و العافية في الدنيا والآخرة،  اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمةُ أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادةً لي في كل خيرٍ، واجعل الموت راحةً لي من كل شر».

دعاء الصباح الفجر الأدعية السنة النبوية

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وائل لطفي

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