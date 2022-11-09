الأربعاء 09 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماسك يلغي علامة «رسميّ» على تويتر بعد ساعات من اعتمادها

ماسك
ماسك
ads

قرّر المالك الجديد لمنصة تويتر، إيلون ماسك، بعد ساعات قليلة على بدء اعتمادها، إلغاء علامة "رسمي" لبعض الحسابات الموثقة على الشبكة الاجتماعية، خصوصاً تلك العائدة لشخصيات أو كيانات بارزة، في خضم تعديلات يجريها على المنصة.

 

وجاء في تغريدة أطلقها ماسك "لقد ألغيتها للتو"، بعد ساعات قليلة على بدء اعتماد العلامة لحسابات تابعة لحكومات أو شركات كبرى ووسائل إعلام.

 

وفي معرض تفسيره العودة عن القرار جاء في تغريدة ماسك "رجاء خذوا علما بأن منصة تويتر ستقدم على كثير من الأمور الغبية في الأشهر المقبلة. سنبقي على الناجح وسنغيّر ما هو غير ناجح"، وفق فرانس برس.

 

وستؤدي الخطوة إلى طرح مزيد من التساؤلات حول المشاريع التي يعتزم ماسك تنفيذها على تويتر، بعد أسبوع من تسريحه آلاف العاملين في المنصة وتراجع إنفاق المعلنين المتوجّسين من طريقة إدارة الشبكة.

 

وتأتي الخطوة بعدما أعلن ماسك رغبته في إطلاق اشتراك بقيمة ثمانية دولارات شهرياً لخدمة "تويتر بلو" التي تتيح للمستخدمين توثيق حساباتهم مع العلامة الزرقاء الشهيرة.

أبرز الحسابات 

وقبل إلغائها ظهرت علامة "رسمي" على حسابات عدة، بينها تلك التابعة لوكالة فرانس برس بالإنجليزية والإسبانية، وحسابات البابا فرنسيس بالإنجليزية والنائبة الأمريكية ألكسندريا أوكازيو-كورتيز ومغني الراب المثير للجدل كانييه ويست.

 

وحصلت حسابات بعض القادة السياسيين البارزين على علامة "رسمي من الحكومة"، بينها تلك العائدة للرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

 

لكن العلامة لم تظهر على حساب ماسك الذي يتابعه أكثر من 115 مليون حساب.

 

وكانت مديرة تطوير المنتجات لدى تويتر إيستر كروفرد قد كشفت ليل الثلاثاء الأربعاء عن هذه الاستراتيجية الجديدة.

 

وكتبت عبر تويتر "كثيرون يسألون كيف يمكن تمييز المشتركين في خدمة +تويتر بلو+ من أصحاب العلامات الزرقاء عن أولئك الذين يملكون حسابات موثقة على أنها رسمية".

 

وأضافت "لهذا سنستخدم علامة +رسميّ+ لبعض الحسابات عند الإطلاق".

 

ولم تدل الشركة بأي تعليقات بشأن إمكان صرفها النظر عن مشروع تقاضي بدل اشتراك شهري في مقابل توثيق الحسابات.

 

وقد أثار قرار ماسك هذا تساؤلات كثيرة، إذ أبدى مستخدمون كثيرون خشيتهم من تبديد قيمة علامة التوثيق الزرقاء من خلال إتاحتها لكلّ من يدفع ثمانية دولارات شهريا.

 

​إيلون ماسك تويتر إلغاء علامة رسمي الحسابات الموثقة اعتماد

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤتمر شرم الشيخ وخيبة أمل أعداء مصر

الأكثر قراءة

وزير الصحة: لا إصابات بمرض الكوليرا فى مصر

«من كلامه ندينه».. تدوينات تثبت إرهاب علاء عبدالفتاح (صور)

خلاف على الركنة.. النيابة تستعلم عن حالة المصابين فى «مشاجرة النزهة»

بماذا ردت جهات التحقيق على ادعاءات علاء عبدالفتاح بالإضراب عن الطعام؟

البابا تواضروس: «محمد صلاح» مثال يحتذى به فى النجاح والمثابرة

التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى حادث سير بالعياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأخضر ينتصر.. العالم يتنفس فى ظلال شرم الشيخ

ماجد حبته

المناخ والتنمية.. وأهل الشر

مدحت بشاى

كمال الجويلى.. ومشروعه النقدى والفكرى الوطنى

عبد الرحيم طايع

الوهم الثورى واستهداف الدولة المصرية

محمد المعموري

هل نقف مع مصر...؟!!

إبراهيم داود

حسن صابر وكتابه «مدت نفرت»

ماجد حبته

بلومبرج فى شرم الشيخ

حسين دعسة

وأنت في مؤتمر المناخ.. ماذا تقول الأمم المتحدة؟

صور

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

حوار مفتوح حول كيفية تخزين الطاقة التكنولوجية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من الضفة الغربية

تل أبيب تحذر القيادة الفلسطينية لمنعها من التحرك فى الأمم المتحدة