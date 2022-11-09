الأربعاء 09 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

COP27.. الولايات المتحدة تطلق مبادرة لانتقال الطاقة فى الدول الفقيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أطلقت الولايات المتحدة، الأربعاء، خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ COP27 في مصر شراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى تسريع عملية انتقال الطاقة في الدول النامية في مبادرة تستند إلى سوق أرصدة الكربون تفاوتت ردة فعل الناشطين بشأنها.

وأوضح المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري أن هذه الشراكة بين مؤسسة روكفلر و"بيزوس إيرث فاند" تهدف إلى إقامة "مسّرع للانتقال في مجال الطاقة" في دول الجنوب، معربًا عن أمله بأن يتبلور هذا "المفهوم" بحلول COP28 العام المقبل.

وأضاف: «ننوي تشغيل سوق الكربون لتوفير رأس المال (...) وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة»، موضحًا أن ذلك يستهدف خصوصًا وقف المحطات العاملة بالفحم من دون نظام احتجاز للكربون واعتماد مصادر الطاقة المتجددة.

فعلى سبيل المثال في إطار المبادرة ستقوم شركات مثل مايكرسوفوت وبيبسيكو اللتان اعربتا عن اهتمامهما، بشراء أرصدة كربون يصدرها هذا المسّرع لتمويل الانتقال في دول مثل نيجيريا التي حضرت إطلاق المشروع الأربعاء.

وقد نددت منظمات غير حكومية عدة باللجوء إلى أرصدة الكربون غداة نشر توصيات من مجموعة خبراء في الأمم المتحدة قالت بوضوح إنه لتجنب أي تمويه أو غسل أخضر يجب أن تستند وعود الشركات بتحقيق الحياد الكربوني على خفض انبعاثاتها وليس تعويضها بشراء أرصدة كربون "بأسعار زهيدة".

وقال محمد أدو من مركز الدراسات "باور شيفت أفريكا" "نريد أن تنخفض الانبعاثات في الشمال والجنوب وليس أن تدفع شركات غنية من دول الشمال للاستمرار بتدمير كوكب الأرض" منددًا بمشروع "يشكل فضيحة".

وقال هارجيت سينج من شبكة المنظمات غير الحكومية "كلايميت أكشن نتوورك"، "موقفنا واضح: لا للأرصدة الكربون لأنها لا تتمتع بصدقية كافية لحصر الاحترار بـ1.5 مئوية". 

وأضاف: "برامج أخرى كهذه لم تنجح في الماضي"، ذاكرا أيضا انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة ببعض هذه البرامج.

ورد كيري على هذه الانتقادات مؤكدًا أن وحدها الشركات "التي تعهدت تحقيق الحياد الكربوني مع أهداف انتقالية" تستند إلى العلم ستتمكن من شراء أرصدة الكربون هذه وأن قطاع الطاقة الأحفورية سيكون مستثنيا منها.

وتابع أن الشركات ستستخدم هذه الأرصدة بشكل إضافي وليس مكان خفض انبعاثاتها الخاصة".

ومضى يقول "للأسف بعض التجاوزات شوهت في ذهن البعض فكرة استخدام أرصدة الكربون لكن مع الضمانات المناسبة والشفافية والمساءلة بالإمكان تنفيذ ذلك بشكل جيد".

ورحبت انجيلا تشوري كالهوج من منظمة "إنفريمنتل ديفانس فاند" غير الحكومية بالمبادرة، معتبرة أنها "فرصة كبيرة للاستكشاف والابتكار".

ورأت فيها إمكانية "للاستفادة من أفضل ما تقدمه" أسواق الكربون لزيادة مصادر التمويل.

المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري COP 27 مبادرة انتقال الطاقة الدول الفقيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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