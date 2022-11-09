الأربعاء 09 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لسائق وصاحب مزرعة في حيازة 130 طربة حشيش بالإسكندرية

جريدة الدستور
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع، بمعاقبة سائق وصاحب مزرعة بالسجن المؤبد وتغريم كل منهما مبلغ مالى 500 ألف جنيه؛ لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 381 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام المتهمين بحيازة كميات من المخدرات بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات قيام كل من " م.ا.خ " سائق و " ح.ف.ع " صاحب مزرعة دجاج بمزوالة نشاط إجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم، وعقب تنفيذ القرار، وتم ضبطهما أثناء استقلاهما سيارة وبتفتيش المتهم الأول ضبط بحوزته طربة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

بتفتيش السيارة ضبط بها 129 طربة حشيش، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بإحرازهما سويا للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والهواتف للاتصال بعملائهم والمبالغ من حصيلة البيع والسيارة للترويج.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضهم علي النيابة العامة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية ، التي أصدرت حكمها على المتهمين.

محكمة جنايات الإسكندرية صاحب مزرعة السجن المؤبد المواد المخدرة مبلغ مالي

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