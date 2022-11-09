4 مصابين في حادث سيارة على الطريق الزراعي بسوهاج

أُصيب 4 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم السيارة بكمية من الأتربة مشونة على جانب الطريق بمركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من اللواء طارق عيسى، نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع حادث سيارة على الطريق ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير عقب توقفه جزئيًا.

وبالفحص، تبيّن من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والعقيد أحمد عزت، مفتش مباحث المركز بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الغربي دائرة المركز وتبيّن أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة «مؤمن. س»، 25 سنة، سائق ويقيم دائرة مركز طما اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بكمية من الأتربة مشونة على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث إصابة كل من «سامية. م»، 30 سنة ربة منزل وتقيم دائرة مركز طما "بجرح أعلى الحاجب الأيمن "، ومحمد ف ص- 28 سنة عامل ويقيم دائرة مركز طما " بجروح متفرقة بالجسم "، «سهير. م»، 48 سنة، ربة منزل، بكسر بالساقين"، «رئيسة . ع»، 67 سنة ، ربة منزل وتقيم دائرة مركز طما " بكسر بالساقين والذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم " من مستقلى السيارة.

وبسؤال قائد السيارة والمصابين بمضمون ما تقدم تم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.