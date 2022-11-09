المشدد 3 سنوات لعامل سرق أسلاك الكهرباء بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لاتهامه بسرقة أسلاك الكهرباء الخاصة بالحكومة، وقطع التيار الكهربائى بدائرة مركز أخميم.



وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم زيدان بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.



تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما تمكن ضباط المباحث من القبض على المتهم أثناء سيره بتروسيكل محمل عليه أسلاك الكهرباء بعد أن قام بسرقتها وقطع التيار الكهربائى .

وبعد تقنين الإجراءات وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق