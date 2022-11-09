وفاة طفلة صدمها لودر أمام منزلها فى كفرالشيخ

لقيت تلميذة بالصف الرابع الابتدائي مصرعها، اليوم الأربعاء، صدمها «لودر»، أثناء اللهو أمام منزلها، بإحدى قرى سيدي سالم بكفرالشيخ.



وكان اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، تلقى إخطارًا يفيد وفاة «م.و» 10 سنوات، تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، وتقيم بقرية شوغي دائرة مركز سيدي سالم أثناء لهوها أمام المنزل في حادث تصادم.



وتبين أن الطفلة المتوفاة اصطدمت بها معدة «لودر» قيادة «ع.ا» 54 سنة سائق معدة، ويقيم بذات العنوان مما أدى لحدوث إصابتها ووفاتها، واتهمت أسرة الطفلة قائد المعدة بالتسبب في الحادث.



بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على جثمان المتوفاة، أوضح أن سبب الوفاة كسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية.



حرر رجال الشرطة المحضر رقم 29765 لسنة 2022م، جنح مرکز سيدي سالم، العرض على النيابة للتحقيق.