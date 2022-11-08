«COP27».. رئيس الوزراء الباكستاني يأسف لضعف تمويل مواجهة الكوارث المناخية

أعرب رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، عن أسفه لضعف التمويل المخصص لمعالجة عواقب كارثة مناخية "من صنع الإنسان"، مثل تلك التي شهدتها بلاده مؤخرا.

قال شريف خلال فعاليات مؤتمر تغير المناخ COP27 المنعقد في مصر: "فجوة التمويل أكبر من أن تدعم احتياجات إعادة الإعمار الحقيقية لمن هم في الصف الأول (في مواجهة) كوارث المناخ".

وتفيد الأمم المتحدة أن الفيضانات التي غمرت ثلث أراضي باكستان وطالت نحو 33 مليون شخص تسببت بأضرار وخسائر تزيد عن 30 مليار دولار.

وأضاف شريف في كلمته خلال إحدى جلسات المؤتمر الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ السياحي: "حدث كل هذا على الرغم من بصمتنا الكربونية المنخفضة للغاية؛ لقد كنا ضحايا لشيء لا علاقة لنا به .. وبالطبع هي كارثة من صنع الإنسان".

وتابع: "يجب أن تكون الخسائر والأضرار في صميم جدول أعمال كوب27 لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة لمن يعانون أزمة تمويل عامة تغذيها الديون ويجب أن يجدوا التمويل بأنفسهم في مواجهة الكوارث المناخية".

ضمت قمة المناخ في يومها الأول الأحد بند "الخسائر والأضرار" رسميًا لجدول الأعمال للمرة الأولى، ما يشير إلى الآثار الحتمية لتغير المناخ والتي تم تقديرها بمبالغ هائلة.

ودعا رئيس الحكومة الباكستاني إلى توضيح معيار اختلاف أشكال الدعم المالي.

وقال: "يجب أن يكون هناك وضوح كامل بشأن ما يمكن اعتباره عمليات تحول مناخية وما يعتبر تمويلًا للتنمية لتداخل الاثنين في كثير من الأحيان".

فعاليات القمة

وتنعقد فعاليات قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.

ويشارك في القمة قادة من مختلف دول العالم ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.

وتستضيف شرم الشيخ 6 اجتماعات دولية ضمن فعاليات قمة المناخ تشمل القمة الرئاسية، ومؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، ومؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو، ومؤتمر أطراف اتفاق باريس، واجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.