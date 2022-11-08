انهيار عقار من 5 طوابق بعزبة الصعايدة فى إمبابة

انهار عقار مكون من 5 طوابق، مساء اليوم الثلاثاء، بمنطقة عزبة الصعايدة بإمبابة، شمال الجيزة.

وتلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانهيار عقار بمنطقة عزبة الصعايدة بإمبابة.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ البري بالتنسيق مع فرقة الشمال برئاسة العقيد محمد ربيع مفتش مباحث إمبابة والمنيرة الغربية.

وتبين من الفحص والمعاينة أن العقار مكون من 5 طوابق، وجارٍ رفع الأنقاض بواسطة المعدات والأدوات اللازمة لبيان وجود ضحايا من عدمه.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.