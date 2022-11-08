الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انهيار عقار من 5 طوابق بعزبة الصعايدة فى إمبابة

انهيار عقار
انهيار عقار
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انهار عقار مكون من 5 طوابق، مساء اليوم الثلاثاء، بمنطقة عزبة الصعايدة بإمبابة، شمال الجيزة. 

وتلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانهيار عقار بمنطقة عزبة الصعايدة بإمبابة.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ البري بالتنسيق مع فرقة الشمال برئاسة العقيد محمد ربيع مفتش مباحث إمبابة والمنيرة الغربية.

وتبين من الفحص والمعاينة أن العقار مكون من 5 طوابق، وجارٍ رفع الأنقاض بواسطة المعدات والأدوات اللازمة لبيان وجود ضحايا من عدمه.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إدارة شرطة النجدة الحماية المدنية بالجيزة عزبة الصعايدة قوات الإنقاذ البرى منطقة عزبة الصعايدة

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