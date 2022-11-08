الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«فرص تساقط الأمطار».. أخبار حالة الطقس غدا في مصر

الأمطار
الأمطار
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تسيطر الأجواء الخريفية على الطقس في مصر خلال هذه الأيام، حيث بدأت درجات الحرارة في تسجيل تراجع ملحوظ خاصة في ساعات الليل المتأخرة، وبدأت تتزايد فرص تساقط الأمطار على أغلب أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس غدا 

وحسب خبراء الأرصاد الجوية فإن حالة الطقس اللطيفة ستسيطر على أغلب أنحاء الجمهورية مع تجمع السحب بشكل كثيف من السحب المتوسطة والمنخفضة لفترات طويلة من النهار بداية من أوقات الظهيرة وحتى أواخر النهار تقريبًا على القاهرة الكبرى ومناطق عديدة من محافظات الدلتا ومدن القناة، وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء وفرص تساقط الأمطار.

فرص سقوط الأمطار 

تسيطر الأجواء الخريفية الدافئة نهارًا على حالة الطقس على أغلب أنحاء الجمهورية وسط توقعات بتساقط الأمطار  المتوسطة قد تغزر أحياناً على السواحل الشمالية وشمال الدلتا وتبدأ مع منتصف الليل  وتستمر على مدار اليوم.

كما تتهيأ فرص الأمطار على خط ساحل البحر المتوسط من مطروح وحتى العريش ولكن تتركز الفرص بشكل أكبر على السواحل الشمالية الشرقية.. وتطول مناطق محدودة من إجمالي محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

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وتوقع خبراء الأرصاد أن  يسود الطقس اللطيف على السواحل الشمالية مائل للبرودة على كاترين، معتدل على الدلتا حتى شمال الصعيد دافئ على باقي الأنحاء نهاراً، بارد ليلاً على جميع الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

القاهرة                              16°           24°

القليوبية                            16°            24°

الجيزة                               17°            24°

السلوم                               15°            20°

مطروح                             17°             20°

العلمين                             16°.           21°

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واحة سيوة.                      16°               22°

الاسكندرية                         21°             22°

البحيرة                               17°            23°

كفرالشيخ                           15°             24°

دمياط                                17°             22°

بورسعيد                             22°            23°

العريش                              16°             22°

رفح                                   16°             22°

الدقهلية                             16°           23°

الغربية                               16°             24°

الشرقية                              17°            25°

المنوفية                              16°            25°

الاسماعيلية.                       17°            25°

القنطرة غرب.                     17°.            25°

السويس.                            17°            26°

فايد.                                 17°.           26°

نخل                                  14°            23°

سانت كاترين.                      9°          17°

شرم الشيخ.                        22°            26°

الطور.                                20°            27°

راس سدر                           19°.           26°

ابو زنيمة.                           20°.           28°

ابو رديس.                          20°.           28°

دهب.                               19°.            26°

نويبع.                               22°.            25°

زعفرانة.                            21°.            25°

راس غارب.                         20°.           25°

الغردقة.                             21°             26°

سفاجا.                              20°.            27°

مرسى علم                         20°             27°

بورغالب.                           22°.            26°

القصير.                             20°.             26°

راس بناس.                        20°.            29°

شلاتين.                             20°             29°

ابورماد.                             22°.             28°

حلايب.                              21°             29°

راس حدربة.                       20°.            29°

الواحات البحرية.                 15°.           25°

الفرافرة.                             15°.           25°

الدخلة.                               14°.          27°

الخارجة.                            13°.           27°

الفيوم.                               18°             24°

بنى سويف                         17°             25°

المنيا.                                17°             25°

اسيوط.                             15°             27°

سوهاج.                             14°             27°

قنا.                                   15°              28°

الاقصر.                               17°            29°

ادفو.                                 16°.           29°

اسوان.                               16°            29°

الوادى الجديد.                     13°            26°

الطقس درجات الحرارة الامطار السحب تساقط الامطار حالة الطقس حالة الطقس غدا

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وائل لطفي

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