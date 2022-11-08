حبس أفراد خلية إخوانية نشروا أخبار كاذبة بالقليوبية

أمرت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية برئاسة المستشار خالد الشباسي، بحبس أفراد خلية إخوانية 45 يوما حبسًا مطلقا على ذمة التحقيقات لقيامهم بنشر أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن بالبلاد وإثارة الذعر.

وتبين أن المتهمين قاموا بتجميع العملات الأجنبية لخلق سوق سوداء موازية، وضرب الاقتصاد المصري وقيامهم بالترويج لمفاهيم جهادية تكفيرية على شبكة التواصل الاجتماعي، ومحاولة استقطاب الشباب، وقيامهم برصد بعض المنشآت الحكومية والتمركزات الأمنية للقيام بأعمال عدائية تجاهها.

وكان المتهمون، وعددهم 7 أفراد ويتزعمهم شخص يدعى "م. ن"، والذي يمت بصلة قرابة لأحد الكوادر الإخوانية الهاربة من حكم في قضية أحداث رابعة، قام بتكوين خلية إخوانية وتلقى تكليفات من الخارج، وقام بطبع بعض المنشورات والترويج للأفكار عبر شبكات التواصل الاجتماعي بهدف إسقاط الدولة وزعزعة استقرارها.

وفي ضربة استباقية للأمن الوطني والأمن العام وبعد استئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 4 أسلحة آلية، و2 فرد خرطوش ومبالغ مالية كبيرة بالعملة الأجنبية، ومبلغ مالي قدره 640 ألف جنيه مصري، وبعض الخرائط التنظيمية والمطبوعات التي تحض على قلب نظام الحكم وضرب الاستقرار.

وتبين لأجهزة الأمن أن باقي المتهمين سبق صدور أحكام جنائية ضدهم وكانوا هاربين منتحلين أسماء وصفات أشخاص أخرين بعد تزوير بطاقات هوية لهم.