مصرع طفل صدمته سيارة في سوهاج

لقي طفل مصرعه صدمته سيارة في دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام.

واتهم والد الطفل قائد السيارة بالتسبب في وفاة ابنه.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغاً من اللواء أحمد فجر، نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد باصطدام سيارة بطفل ووفاته، وتم ضبط السيارة.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد نور عمر رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا، عن وصول الطفل "حسين ن ص م" ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى جرجا العام "جثة هامدة" بادعاء حادث سيارة.

باستجواب والده، عامل ويقيم بذات الناحية، أفاد بأنه في أثناء لهو ابنه المذكور أمام المنزل اصطدمت به سيارة نقل "قيادة عامل ويقيم بذات الناحية ما نتج عنه وفاته"، واتهم قائدها بالتسبب في الحادث ونفى الشبهة الجنائية.

باستجواب قائد السيارة بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالطفل المذكور، ولم يتمكن من مفاداته وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق.