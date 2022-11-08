الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شب فى منزل بالفيوم

ارشيفية
ارشيفية
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سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الفيوم على حريق هائل شب بمنزل مكون من 5 طوابق دون وقوع إصابات، بمدينة الفيوم.

البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا بنشوب حريق هائل بمنزل مكون من 5 طوابق بمنطقة الشيخ حسن بمدينة الفيوم.

وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الحريق نشب بالطابق الثاني، وتم إخماد النيران والسيطرة علي الحريق، ولم يسفر عن وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

قوات الحماية المدنية محافظة الفيوم حريق منزل النيابة اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية سيارات الإسعاف

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