الإثنين 07 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل ضبط بحوزته 4 طرب حشيش وسلاح أبيض فى الوراق

ارشيفية
ارشيفية
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قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حبس عاطل ضبط بحوزته 4 طرب حشيش، وسلاح أبيض بمنطقة الوراق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الوراق تفيد قيام عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب التأكد من صحة المعلومات الواردة وجمع المعلومات وعقب رصد تحركات المتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم وبحوزته 4 أفرش حشيش، وسلاح ابي، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

النيابة حبس عاطل 4 أفرش حشيش سلاح أبيض الوراق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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