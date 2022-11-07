الإثنين 07 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

منصة منتدى شباب العالم تستعرض مبادرة «شباب بلد».. غدا

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
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تستعرض منصة منتدى شباب العالم- مؤتمر قمة المناخ 27، فى الجلسة الثانية والتى ستعقد غدا الأربعاء، بعنوان " مبادرة شباب بلد – منظمة اليونسيف، مبادرة "شباب بلد"، التي أطلقت، في يناير الماضي أثناء منتدى شباب العالم الذي عقد في شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

واعتبار منتدي شباب العالم داعم رئيسي للمبادرة لتكون منصة مستدامة للشباب وللشركاء متعددي الأطراف الذين يعملون معاً لضمان حصول الشباب في مصر، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 24 عامًا، على فرص في التعليم والتعلم، من خلال كسب المهارات اللازمة والتي تؤهلهم لسوق العمل و ريادة الاعمال، وأن يكون لهم مشاركة إيجابية في المجتمع بحلول عام 2030.

ومن أبرز المتحدثين فى الجلسة، الدكتور كيفن فري :الرئيس التنفيذي للمبادرة العالمية للأمم المتحدة، والدكتورة أورميلا ساركر: المدير العالمي للبرامج بالمبادرة، والدكتورة غادة مكادي مدير عام الشراكات بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومدير مبادرة "شباب بلد" .

وتستضيف مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، والتي تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخي في تنظيم مؤتمرا يعول عليه العالم كثيرا في إنقاذ البشرية من آثار التغيرات المناخية المدمرة، والمساهمة في إنقاذ البشرية.

منصة منتدى شباب العالم قمة المناخ 27 مبادرة شباب بلد منصة مستدامة للشباب قمة المناخ COP27

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم فى شرم الشيخ

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