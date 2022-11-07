الإثنين 07 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

غدًا.. منصة منتدى شباب العالم تعقد جلسة تعريفية

قمة المناخ
قمة المناخ
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تعقد منصة منتدى شباب العالم- مؤتمر قمة المناخ 27، جلسة تعريفية بعنوان: "رحلة منتدى شباب العالم" هدفها التعرف على مهمة ورؤية منتدى شباب العالم والتعرف على الفعاليات والبرامج المختلفة التي يقدمها المنتدى مثل: معامل منتدى شباب العالم ونماذج المحاكاة المختلفة، بالإضافة إلى معرفة كيفية التقديم وحضور فعاليات المنتدى.

وتعقد الجلسة الأولى غدًا 8 نوفمبر، وتستعرض إلماما بمزايا حضور تلك الفعاليات من اكتساب مهارات شخصية وقيادية مختلفة.

وتستضيف مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، والتي تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخي في تنظيم مؤتمر يعول عليه العالم كثيرا في إنقاذ البشرية من آثار التغيرات المناخية المدمرة، والمساهمة في إنقاذ البشرية.

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر الأطراف cop27 مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 120 من قادة الدول، وبحضور ممثلين من نحو 197 دولة، بما يقارب 40 ألف مشارك من أنحاء العالم، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة في المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضي قدما في الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها، كما تحظى القمة بتغطية إعلامية عالمية مكثفة بتواجد أكثر من 3000 إعلامي يتابعون فعاليات القمة بكل لغات العالم.

منصة منتدى شباب العالم رحلة منتدى شباب العالم مؤتمر قمة المناخ 27 فاعليات المنتدى قمة المناخ COP27

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم فى شرم الشيخ

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