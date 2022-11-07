ضبط 17 طن مواد غذائية مجهولة المصدر في مخزن بالجيزة

ضبطت إدارة مباحث التموين بالجيزة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، 17 طن (سكر - أرز - مكرونة) معبأة داخل عبوات بدون بيانات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول داخل مخزن لتجارة السلع الغذائية بالجيزة.

البداية كانت بورود معلومات إلى رئيس مباحث التموين بالجيزة، تفيد بقيام مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بتخزين كميات كبيرة من (سكر - أرز - مكرونة) معبأة داخل عبوات بدون بيانات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء أحمد خلف النائب الأول لمدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وبقيادة العميد يحي زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة من ضبط 17 طن (سكر - أرز - مكرونة) معبأة داخل عبوات داخل مخزن للسلع الغذائية بالجيزة.