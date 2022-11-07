الإثنين 07 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 2 إثر تصادم «ملاكي وموتوسيكل» في طامية بالفيوم

اسعاف
اسعاف
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وقع حادث تصادم، بين دراجة بخارية "موتوسيكل" ، وسيارة ملاكي، أمام الوحدة المحلية لمجلس ومدينة طامية، أسفر عن إصابة مواطنين اثنين وتم نقل المصابين لمستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 كان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، تلقي اخطارا، بوقوع حادث تصادم، بين دراجة بخارية وسيارة ملاكي، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين وجود مصابين، وتم نقل المصابين،  إلى مستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث تصادم دراجة بخارية سيارة ملاكي مدينة طامية النيابة اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية

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