الإثنين 07 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كاميرات المراقبة تكشف هوية المتهمة في واقعة قتل مسنة بعين شمس

جثة
جثة
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كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة عن هوية المتهمة في مقتل مسنة داخل شقتها لاستدانتها مبلغًا ماليًّا من المجنى عليها وسدادها جزءا منه وتعثرها في سداد باقي المبلغ، ومطالبة المجني عليها لها بتسديد باقي المديونية، بمنطقة عين شمس أن كاميرات المراقبة هي التي كشفت المتهمة والواقعة  حيث أنه بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط مسرح الجريمة تبين دخول سيدة ترتدي نقابا اسودا الي شقة المجني عليها ثم بعد فترة من الزمن خرجت مسرعة.

واشارت التحقيقات أنه باستدعاء نجل المجني عليها تعرف علي السيدة وتبين أنها من معارف المجني عليها ومن ضمن افراد احدى الجمعيات المسؤولة عنها المجني عليها.

وبعمل التحريات تبين أن سيدة النقاب هي من وراء ارتكاب مقتل المسنة.

وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا بالعثور على جثة سيدة داخل مسكنها بدائرة القسم وبها عدة إصابات، وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة.

وبسؤال نجلتها قررت بأن والدتها تقيم برفقة شقيقها من ذوى الهمم واكتشافها سرقة 2 كيس نقود، هاتف محمول، دفتر مديونات لاعتقادها وضعهم داخل ملابسها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل الي مرتكبة الواقعة ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وتمكن رجال المباحث من ضبطها وبمواجهتها اعترف ارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.

نيابة شرق القاهرة مقتل مسنة عين شمس الجريمة كاميرات المراقبة

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وائل لطفي

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