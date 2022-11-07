الإثنين 07 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس بائع خضار طعن نجارًا فى القليوبية

طعن
طعن
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أمرت جهات التحقيق بقليوب بحبس بائع خضروات أصاب نجارا بمحافظة القليوبية بسلاح أبيض، خلال مشاجرة نشبت بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

كشفت التحقيقات عن أن المتهم، بائع خضروات بمحافظة القليوبية، قام بطعن المجني عليه بالصدر بواسطة سلاح أبيض بعد مشاجرة كلامية دارت بينهما نتيجة اصطدام عربة المتهم "تروسيكل" بالمجني عليه، وجرى نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج.

البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصي، يفيد باستقبال شخص مصاب بجرح طعني بالصدر، ادّعاء مشاجرة بمنطقة قلما دائرة المركز.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة نجار مسلح بجرح طعني بالصدر، خلال مشادة كلامية حدثت بينه وبين بائع خضروات، بسبب اصطدام المتهم الثاني بالمجني عليه الأول حال قيادته مركبة "تروسيكل"، تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها المتهم عليه بسلاح أبيض "مطواة".

وجرى نقل المصاب لمستشفى قليوب التخصصي، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم بالواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بالتحفظ على المتهم لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها والاستعلام عن حالة المصاب لسؤاله.

جهات التحقيق محافظة القليوبية مشاجرة المتهم بائع خضراوات تروسيكل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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