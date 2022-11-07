إصابة مواطنين فى انقلاب دراجة بخارية بمنطقة دلة بالفيوم

وقع حادث انقلاب دراجة بخارية بمنطقة دلة بمدينة الفيوم، أسفر عن إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بمنطقة دلة بمدينة الفيوم، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.