الإثنين 07 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق بجوار محطة مياه المستقبل بالإسماعيلية

ارشيفية
ارشيفية
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دفعت قوات الحماية المدنية والإطفاء بالإسماعيلية بـ5 سيارات إطفاء، لإخماد حريق بالهيش والحشائش الموجودة بجوار محطة رفع مياه المنطقة الصناعية بمدينة المستقبل بالإسماعيلية. 

تلقى اللواء هنري إبراهيم، رئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية بلاغًا من مسؤولي شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي بوجود حريق كبير بهيش مجاور لمحطة رفع مياه المدينة الصناعية بالمستقبل.

وعلى الفور، تم إخطار اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية الذي وجه مدير الحماية المدنية بالإسماعيلية بسرعة التوجه إلى مكان الحريق والسيطرة عليه، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى مخازن محطة رفع مياه المستقبل.

قوات الحماية المدنية إطفاء مدينة المستقبل اللواء هنرى إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية

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