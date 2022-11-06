تحديث الآن.. سعر الذهب اليوم الاحد 6-11-2022 فى مصر

شهدت أسعار الذهب على مدار الايام الماضية استقرارا في بورصة الذهب المصرية بعدما شهدت ارتفاع مفاجئ بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، ويلجأ المصريون لشراء الذهب باعتباره ملاذا آمنا في ادخار الأموال والاستثمار فيه.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 سعر 1405.75 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سعر 1400 جنيه مصر للشراء، سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC وزن 5 جرامات بلغ 7800 جنيها.

كما سجل سعر الجنيه الذهب 10630 جنيه مصري.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سعر الذهب عيار 21 سعر 1230 جنيهات مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 1225 جنيهات مصر للشراء.

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC بلغ 5395 جنيهات.

ربع جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC بلغ 2700 جنيها.

عيار 18 بكام النهاردة ؟

ويحتل سعر الذهب عيار 18 اهتمام المصريين، حيث سجل سعر الذهب عيار 18 سعر 1054.25 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 1050 جنيه مصر للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 سعر 1288.5 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 سعر 1283.25 جنيه مصر للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 سعر 820 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سعر 816.75 جنيه مصر للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 سعر 702.75 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سعر 700 جنيه مصر للشراء.

أسعار الذهب السبت 5 نوفمبر 2022

أسعار الذهب عيار 21 سجل 1227 جنيها.

أسعار الذهب عيار 18 سجل 1052 جنيها.

أسعار الذهب الجمعة 4 نوفمبر 2022

أسعار الذهب عيار 21 سجل 1190 جنيه .

أسعار الذهب عيار 18 سجل 1022 جنيه .

أسعار الذهب الخميس 3 نوفمبر 2022

أسعار الذهب عيار 21 سجل 1187 جنيها .

أسعار الذهب عيار 18 سجل 1017 جنيهًا