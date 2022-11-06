الأحد 06 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحديث الآن.. سعر الذهب اليوم الاحد 6-11-2022 فى مصر

الذهب
الذهب
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شهدت أسعار الذهب على مدار الايام الماضية استقرارا في بورصة الذهب المصرية بعدما شهدت ارتفاع مفاجئ بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، ويلجأ المصريون لشراء الذهب باعتباره ملاذا آمنا في ادخار الأموال والاستثمار فيه.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 سعر 1405.75 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سعر 1400 جنيه مصر للشراء، سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC وزن 5 جرامات بلغ 7800 جنيها.

كما سجل سعر الجنيه الذهب 10630 جنيه مصري.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سعر الذهب عيار 21 سعر 1230 جنيهات مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 1225 جنيهات مصر للشراء.

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC بلغ 5395 جنيهات.

ربع جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC بلغ 2700 جنيها.

عيار 18 بكام النهاردة ؟

ويحتل سعر الذهب عيار 18 اهتمام المصريين، حيث سجل سعر الذهب عيار 18 سعر 1054.25 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 1050 جنيه مصر للشراء.

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 6-11-2022 فى البنوك المصرية

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 سعر 1288.5 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 سعر 1283.25 جنيه مصر للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 سعر 820 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سعر 816.75 جنيه مصر للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 سعر 702.75 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سعر 700 جنيه مصر للشراء.

أسعار الذهب السبت 5 نوفمبر 2022 

أسعار الذهب عيار 21 سجل 1227 جنيها.

أسعار الذهب عيار 18 سجل 1052 جنيها.

أسعار الذهب الجمعة 4 نوفمبر 2022 

أسعار الذهب عيار 21 سجل 1190 جنيه .

أسعار الذهب عيار 18 سجل 1022 جنيه .

أسعار الذهب الخميس 3 نوفمبر 2022 

أسعار الذهب عيار 21 سجل 1187 جنيها .

أسعار الذهب عيار 18 سجل 1017 جنيهًا

سعر الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر الذهب اليوم عيار 21 عيار 18 بكام النهاردة سعر الذهب عيار 24 بورصة الدهب المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

(نوفي) منصة مصرية لحشد التمويلات لمشروعات المناخ

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