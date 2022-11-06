جدول أعمال مؤتمر المناخ اليوم الأول 2022

بدأت اليوم أعمال مؤتمر المناخ cop 27 في مدينة شرم الشيخ والذي يستضيف 197 دولة بعدافتتاحها من قبل وزير الخارجة سامح شكري، وتسعى مصر من خلال مؤتمر المناخ إلى الوصول إلى تمويل للدول النامية التي تعاني أكثر من غيرها من آثار التغيرات المناخية رغم مشاركتها في إحداث التغير بنسب قليلة جدًا مقارنة بالدول النصاعية الكبرى.

جدول أعمال مؤتمر المناخ اليوم الأول

ومع بداية اليوم الأول من جلسات مؤتمر المناخ تعرض الدستور جدول أعمال مؤتمر المناخ لليوم الأول والثاني.

ماهو cop 27 ؟

يسعى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، cop 27، على تقدم "دفعة أولى" بشأن الحلول المناخية تتناسب مع حجم المشكلة، ويعمل مؤتمر الأمم المتحدة السنوي المعني بتغير المناخ على تقدم المحادثات العالمية بشأن المناخ، وتعبئة العمل، وإتاحة فرصة هامة للنظر في آثار تغير المناخ وكذلك الابتكار والحلول في أفريقيا، بعد أن باتت تأثيرات التغير المناخي واضحة وتركت آثارها السلبية في أغلب دول العالم خاصة الدول النامية.

جدول أعمال مؤتمر المناخ 2022

حددت الأمم المتحدة جدول أعمال مؤتمر المناخ cop 27 ، والتي بدأت اليوم ، وتقام أحداث يوم 7 نوفمبر بوصول رؤساء الدول والحكومات إلى مكان انعقاد المؤتمر حتى الساعة 11:45 في المنطقة الزرقاء، تلتقط الساعة 12:00 صورة جماعية، ومن الساعة 12:15 -13:30 حفل الافتتاح بالمنطقة الزرقاء، خلال التوقيت 13:30 - 15:30 تنعقد ثلاث موائد مستديرة رفيعة المستوى، الافتتاح الرسمي للجزء رفيع المستوى، تسليم البيانات الوطنية، استدعاء الحكومة إلى الإدلاء ببيانات وطنية، الأحداث الجانبية رفيعة المستوى، حفل استقبال TBC لرؤساء الدول والحكومات.

وتقام أحداث يوم 8 نوفمبر 08:00 - 11:00 وصول رؤساء الدول والحكومات إلى مكان انعقاد المؤتمر، 09:00 - 11:00 أحداث جانبية رفيعة المستوى، 10:30 - 12:30 تسليم البيانات الوطنية، 12:00 - 14:00 ثلاث موائد مستديرة رفيعة المستوى، 13:00 نهاية استمرار البيانات الوطنية، ثم افتتاح مركز العمل المناخي من الساعة 14:15 إلى 15:00 يوم 8 نوفمبر، ومن 15:00 - 18:00 أحداث جانبية رفيعة المستوى، وفي تمام 18:00 اختتام قمة القادة شرم الشيخ لتنفيذ المناخ.

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