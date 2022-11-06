الأحد 06 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 سنة لـ3 أشقاء قتلوا سيدة في سوهاج

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات سوهاج، الأحد، بمعاقبة 3 أشقاء بالسجن المشدد 15 سنة؛ لاتهامهم بقتل سيدة بسبب خلافات مالية بأخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبوالقاسم محمد، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس مباحث مركز أخميم بلاغاً بالعثور على جثة المجني عليها داخل مسكنها غارقة في دمائها، وتم نقلها إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية حيث قاموا بالتوجه إلى منزل المجني عليها وتعدوا عليها بالضرب بماسورة حديدية على رأسها وتوفت في الحال وفروا هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج قتل سيدة خلافات مالية

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